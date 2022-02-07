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Холунд отреагировал на слова Нортуга, раскритиковавшего подготовку Норвегии к Олимпиаде

Холунд отреагировал на слова Нортуга, раскритиковавшего подготовку Норвегии к Олимпиаде
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Норвежский лыжник Ханс Кристер Холунд ответил на критику бывшего спортсмена Петтера Норгута.

«Я много времени провёл на высоте, и поэтому, наверное, не могу искать в этом оправдание. Но в команде была вспышка коронавируса, из-за которой мы приехали в Китай чуть позже, чем хотелось бы.

Нам пришлось провести три дня в Норвегии. Да, три дня в низине — это не идеально. В идеале мы должны были отправиться прямо с высот в Китай. Но это не в нашей власти. Вы можете сколько угодно критиковать нас, но мы ничего не можем с этим поделать. Это трудно планировать. У нас просто не было другого выбора, кроме того, который мы сделали», — цитирует Холунда TV2.

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