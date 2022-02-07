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Пол Голберг: норвежским лыжникам нельзя закапывать себя, впереди ещё пять гонок

Пол Голберг: норвежским лыжникам нельзя закапывать себя, впереди ещё пять гонок
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Норвежский лыжник Пол Голберг поделился ожиданиями от Олимпиады.

«Я почти 80 дней был на высоте. Да, в идеале мы должны были провести три недели на больших высотах летом, но нам пришлось изменить планы из-за неопределённости, вызванной пандемией. Чувствую, что хорошо готов, но, возможно, последние несколько недель были не на сто процентов оптимальные. Но мы приехали сюда, мы здоровы, и нужно смотреть в будущее. Остаётся ещё пять дисциплин, так что нам нельзя закапывать себя», — цитирует Голберга TV2.

Напомним, российский лыжник Александр Большунов завоевал золотую медаль в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине (Китай).

Серебряную медаль Олимпиады в этой гонке выиграл ещё один российский лыжник Денис Спицов. Тройку лучших замкнул финн Ийво Нисканен.

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