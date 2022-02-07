Японии и Австрии не засчитали первый прыжок в смешанном турнире летающих лыжников на ОИ

Сборной Японии не засчитали результат первого прыжка в смешанном командном турнире летающих лыжников на Олимпийских играх в Пекине. Сара Таканаси была наказана за нарушение правил экипировки. В результате этого сборная Японии опустилась на восьмую строчку после первой попытки.
Аналогичным образом была наказана сборная Австрии за нарушение Даниэлы Ирашко-Штольц.
За сборную России выступают Ирма Махиня, Данил Садреев, Ирина Аввакумова и Евгений Климов. Сборные, вошедшие в первую восьмёрку после стартового раунда прыжков, выйдут в финальную попытку.
Вчера, 6 февраля, японец Рёю Кобаяси выиграл золото на трамплине HS-106. Климов продемонстрировал пятый результат.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.
- 7 февраля 2022
-
16:20
-
16:09
-
15:55
-
15:50
-
15:46
-
15:42
-
15:40
-
15:24
-
15:18
-
15:11
-
14:53
-
14:41
-
14:38
-
14:27
-
14:13
-
14:06
-
14:00
-
13:54
-
13:52
-
13:20
-
13:00
-
12:49
-
12:19
-
12:10
-
11:55
-
11:01
-
10:59
-
10:52
-
10:09
-
09:14
-
08:47
-
08:40
-
08:07
-
08:00
-
07:51