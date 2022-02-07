Японии и Австрии не засчитали первый прыжок в смешанном турнире летающих лыжников на ОИ

Сборной Японии не засчитали результат первого прыжка в смешанном командном турнире летающих лыжников на Олимпийских играх в Пекине. Сара Таканаси была наказана за нарушение правил экипировки. В результате этого сборная Японии опустилась на восьмую строчку после первой попытки.

Аналогичным образом была наказана сборная Австрии за нарушение Даниэлы Ирашко-Штольц.

За сборную России выступают Ирма Махиня, Данил Садреев, Ирина Аввакумова и Евгений Климов. Сборные, вошедшие в первую восьмёрку после стартового раунда прыжков, выйдут в финальную попытку.

Вчера, 6 февраля, японец Рёю Кобаяси выиграл золото на трамплине HS-106. Климов продемонстрировал пятый результат.

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