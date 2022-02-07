Губерниев: жду медалей в лыжном спринте и у девушек, и у мужчин

Российский комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от лыжного спринта. Эксперт выразил уверенность, что Наталья Непряева сможет вмешаться в борьбу за медаль. Ранее она завоевала серебряную медаль в скиатлоне. Эта медаль стала первой для российской сборной на Олимпиаде в Пекине (Китай).
«Непряева — спринтер. Будет борьба за медаль. Жду завтра медали и у девушек, и у мужчин в спринте. Аппетит, как говорят, приходит во время еды, а к нам он уже пришёл», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Российские лыжники на Олимпийских играх уже завоевали три медали, золотую и две серебряные.
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- 7 февраля 2022
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