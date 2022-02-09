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Фрида Карлссон потеряла сознание после скиатлона на Олимпиаде в Пекине

Фрида Карлссон потеряла сознание после скиатлона на Олимпиаде в Пекине
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Шведская лыжница Фрида Карлссон рассказала, что потеряла сознание после скиатлона на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Карлссон, которая была одной из фавориток гонки, финишировала лишь пятой.

«Я очнулась, когда мне в рот налили сок. Думаю, причина потери сознания кроется в различных факторах. Было холодно, я чувствовала сильное напряжение, которое потом немного ушло, из-за чего я была пуста. Мне было тяжело», — приводит слова Карлссон SVT.

Напомним, победу в скиатлоне на Олимпийских играх — 2022 одержала норвежская лыжница Терезе Йохауг. Серебряную медаль завоевала россиянка Наталья Непряева. Бронза досталась австрийской спортсменке Терезе Штадлобер. После гонки Карлссон вышла к журналистам в слезах и рассказала о плохом самочувствии.

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