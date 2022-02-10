Сборная Норвегии назвала состав на лыжную гонку на 15 км

Стал известен состав национальной команды Норвегии по лыжным гонкам на мужскую гонку с раздельным стартом на Олимпийских играх в Пекине.
От норвежцев в ней примут участие Ханс Кристер Холунд, Йоханнес Хёсфлот Клебо, Пол Голберг и Эрик Вальнес, сообщает журналист «Чемпионата» Андрей Шитихин.
Предполагается, что за сборную России в классической разделке выступят Александр Большунов, Алексей Червоткин, Илья Семиков и Иван Якимушкин.
Ранее об участии Большунова в этой гонке высказались его конкуренты. Финн Ийво Нисканен предположил, что именно ради этой гонки россиянин отказался от участия в спринте. «В пятницу в Пекине пройдёт гонка (15 км с раздельным стартом. — Прим. «Чемпионата»), на которую, как я понимаю, он делает ставку. Всё рассчитано таким образом, чтобы не рисковать перед разделкой», — отметил Нисканен.
«Он пропустил спринт? Ну а я брал выходной в воскресенье (Клебо имеет в виду то, что занял 40-е место в скиатлоне. – Прим. «Чемпионата»). Так что мы в равных условиях. После того что мы видели в классической части скиатлона, не приходится сомневаться, кто те двое, что являются фаворитами в гонке на 15 км», — отмечал норвежец Клебо.
Гонка классическим стилем на 15 км у мужчин на Олимпиаде в Пекине пройдёт 11 февраля.
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