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Видеообзор женской разделки на Олимпиаде, где доли секунды отделили Непряеву от бронзы

Видеообзор женской разделки на Олимпиаде, где доли секунды отделили Непряеву от бронзы
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Сегодня, 10 февраля, на Олимпийских играх в Пекине (Китай) завершилась женская гонка классическим стилем на 10 км. Её победительницей стала норвежка Терезе Йохауг, которая преодолела дистанцию за 28 минут 6,3 секунды.

Права на видео принадлежат International Olympic Committee. Посмотреть видео можно на YouTube-канале «Olympics».

Второе место заняла финская лыжница Кертту Нисканен. Она уступила победительнице 0,4 секунды. Третьей стала ещё одна финка Криста Пярмякоски (+31,5).

Всего в 0,1 секунды от пьедестала финишировала лидер российской женской сборной Наталья Непряева. Она почти отыграла около 12 секунд отставания от лидера на последних километрах дистанции.

Другие российские лыжницы Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Лилия Васильева стали 7-й, 10-й и 15-й соответственно.

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