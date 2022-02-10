Глава Росгвардии присвоил Большунову и Спицову новые воинские звания за медали ОИ-2022

Глава Росгвардии Виктор Золотов присвоил российским лыжникам Александру Большунову и Денису Спицову воинское звание «капитан» после золота и серебра спортсменов в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине (Китай).
«Приказом Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации олимпийскому чемпиону старшему лейтенанту Александру Большунову и серебряному призёру Олимпиады в Пекине старшему лейтенанту Денису Спицову присвоено звание «капитан». Соответствующий приказ подписал директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации — главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал армии Виктор Золотов.
Принимая во внимание достигнутые военнослужащими войск национальной гвардии старшими лейтенантами А. Большуновым и Д. Спицовым высокие спортивные показатели, позволившие обеспечить России мировое лидерство в лыжном виде спорта, очередное воинское звание «капитан» присвоено им досрочно», — говорится в заявлении на официальном сайте подразделения.
Отмечается, что Золотов поздравил Большунова и Спицова с завоеванием медалей Игр, «подчеркнув, что, являясь лучшими на планете в своём виде спорта, они служат настоящим образцом для военнослужащих и сотрудников Росгвардии, которые болеют за них во всей стране».
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