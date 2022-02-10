Клебо поделился эмоциями перед предстоящей мужской разделкой на Олимпийских играх

Четырёхкратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо рассказал о своём состоянии перед завтрашней мужской разделкой в рамках Олимпийских игр в Пекине (Китай).

«Последние два дня прошли потрясающе. Это то, о чём я мечтал. Видеть то, что работа, которую ты проделывал в последние годы, окупается, — это потрясающее чувство. Теперь мы стараемся сосредоточиться на завтрашней гонке.

Вчера я сходил на стадион, потестировал лыжи. Стараюсь вновь переключиться на атакующий режим. Конечно, было много давления перед спринтом, но это часть игры. То же самое было и в 2018 году. После золота можно вздохнуть с облегчением.

Сейчас я вновь немного нервничаю, готовясь к следующей гонке. Это повторяется вновь и вновь. Я всегда нервничаю перед гонками, особенно на Олимпийских играх. На кону стоит многое, и я много работал ради этого. Поэтому давление всегда присутствует», — сказал Клебо на пресс-конференции в рамках Олимпиады.

Мужская лыжная разделка стартует завтра, 11 февраля, в 10:00 мск.

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