Клебо — о мужской разделке на ОИ: безусловно, в фаворитах Нисканен и Большунов

Четырёхкратный олимпийский чемпион, норвежский лыжник Йоханнес Клебо назвал имена фаворитов в мужской разделке на Олимпийских играх в Пекине (Китай).

«Безусловно, завтра в фаворитах Нисканен и Большунов. Нам нужно будет провести лучший день, какой только может быть, и это очень тяжело. Но мы постараемся отработать на полную, и будем надеяться, что день получится удачным и лыжи будут работать хорошо. Если всё сложится, то, конечно, обыграть их будет реально», — сказал Клебо на пресс-конференции в рамках Олимпиады.

Отметим, что Клебо, Большунов и Нисканен уже завоевали по одной медали на нынешней Олимпиаде. Йоханнес стал триумфатором спринта. Александр выиграл скиатлон, а Ийво завоевал в этой гонке бронзу.

Мужская лыжная разделка стартует завтра, 11 февраля, в 10:00 мск.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самое важное об Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.