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Белорусский лыжник Долидович рассказал, как бежал в Польшу

Белорусский лыжник Долидович рассказал, как бежал в Польшу
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Белорусский лыжник Сергей Долидович, покинувший страну вместе с семьёй, рассказал, как принял решение о переезде. Спортсмен перебрался в Польшу. Вместе с ним Беларусь покинула и 17-летняя дочь Дарья, которой запретили выступать в квалификационных соревнованиях на Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай). Спортсменку отстранили за политические взгляды.

«Я готовился к отъезду. В один день супруга сказала: если собираемся уезжать, давай сейчас. Собрали манатки и уехали. Никого не предупреждали. В течение десяти дней я оформил юридические документы, продал имущество. Знакомым говорил, что уедем летом, когда дочь закончит 10-й класс. Доучиться Даша не успела. Возможно, ей придётся учиться в Польше ещё два года, тут своя система образования.

У меня в Беларуси остались две квартиры. На первое время деньги у нас здесь есть, чтобы снимать жильё. Наш запас прочности – наши годы. Думаю, всё будет хорошо.

В том году я ещё состоял в комиссии спортсменов НОК от Олимпийского комитета. Понимал, что меня не могут арестовать. Щитом служило моё участие в Олимпиадах. Пока щит был, надо было уезжать. Но вот сейчас мне поступил звоночек от соседей в Беларуси — вроде, ко мне домой приходили», — цитирует Долидовича «Московский комсомолец».

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