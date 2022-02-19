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Степанова: не сомневаюсь, что на МЧМ соперницы устроят мне экзамен

Степанова: не сомневаюсь, что на МЧМ соперницы устроят мне экзамен
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Олимпийская чемпионка в эстафете, российская лыжница Вероника Степанова поделилась ожиданиями от чемпионата мира по лыжным видам спорта среди юниоров и молодёжи до 23 лет, который на следующей неделе начнётся в Норвегии.

«Буду готовиться к «экзамену» — нет никаких сомнений, что на молодёжном первенстве мира на следующей неделе соперницы мне его устроят. Cледите за событиями, не выключайте ваши телевизоры после Олимпиады!» — написала Степанова в своём «инстаграме».

В составе женской сборной России в эстафете золото также выиграли Юлия Ступак, Наталья Непряева и Татьяна Сорина. Олимпиада завершится 20 февраля.

Чемпионата мира по лыжным видам спорта среди юниоров и молодёжи до 23 лет пройдёт с 22 февраля по 6 марта.

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