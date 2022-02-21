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Лыжница, бежавшая в Польшу из Беларуси, готова начать карьеру в биатлоне

Лыжница, бежавшая в Польшу из Беларуси, готова начать карьеру в биатлоне
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Белорусская лыжница Дарья Долидович, бежавшая с семьёй из страны в Польшу, рассказала о преследованиях со стороны властей на родине. Также она призналась, что готова перейти в биатлон и выступать за Польшу.

«В 15-летнем возрасте я участвовала в протестах. Полицейские ловили демонстрантов и избивали их. Кругом были взрывы. Я поняла, что у нас в стране есть люди, готовы на всё. Они движимы животной ненавистью.

Есть надежда, что теперь я смогу возобновить карьеру. Александр Веретельный, тренер Юстины Ковальчик, связывался с ними. Он спросил, не хочу ли я тренироваться с биатлонистами в Польше. Пока конкретного предложения нет, но я вижу свет в конце тоннеля. И я открыта к переходу в биатлон», — цитирует Долидович Sportowefakty.

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