Расписание этапа Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2021/2022 в Лахти

С 26 по 27 декабря в Лахти (Финляндия) пройдёт этап Кубка мира по лыжным гонкам. «Чемпионат» представляет расписание соревнований.

Лыжные гонки. Кубок мира. Лахти, Финляндия. Расписание соревнований

26 февраля

13:15 мск — спринт, свободный стиль, квалификация, женщины.

13:55 — спринт, свободный стиль, квалификация, мужчины.

15:30 — спринт, свободный стиль, мужчины и женщины.

27 февраля

13:30 — индивидуальная гонка, раздельный старт, женщины, 10 км, классический стиль.

15:30 — индивидуальная гонка, раздельный старт, мужчины, 15 км, классический стиль.

В общем зачёте мужского Кубка мира лидирует норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо. Второе место занимает россиянин Александр Большунов, третьим идёт ещё один представитель Норвегии Эрик Вальнес.



У женщин лидирует россиянка Наталья Непряева. На второй позиции располагается шведка Эбба Андерссон, на третьей — американка Джессика Диггинс.