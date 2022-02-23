Расписание этапа Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2021/2022 в Лахти

С 26 по 27 декабря в Лахти (Финляндия) пройдёт этап Кубка мира по лыжным гонкам. «Чемпионат» представляет расписание соревнований.
Лыжные гонки. Кубок мира. Лахти, Финляндия. Расписание соревнований
26 февраля
13:15 мск — спринт, свободный стиль, квалификация, женщины.
13:55 — спринт, свободный стиль, квалификация, мужчины.
15:30 — спринт, свободный стиль, мужчины и женщины.
27 февраля
13:30 — индивидуальная гонка, раздельный старт, женщины, 10 км, классический стиль.
15:30 — индивидуальная гонка, раздельный старт, мужчины, 15 км, классический стиль.
В общем зачёте мужского Кубка мира лидирует норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо. Второе место занимает россиянин Александр Большунов, третьим идёт ещё один представитель Норвегии Эрик Вальнес.
У женщин лидирует россиянка Наталья Непряева. На второй позиции располагается шведка Эбба Андерссон, на третьей — американка Джессика Диггинс.
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