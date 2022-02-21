Клебо-старший: Йоханнес продолжит соблюдать строгий режим защиты от коронавируса

Отец и менеджер норвежского лыжника Йоханнеса Клебо Хокун рассказал о планах своего сына на ближайшее будущее и о принятых мерах для избежания заражения коронавирусом.
«Чтобы снизить вероятность заражения, я приеду в аэропорт Осло, чтобы забрать Йоханнеса и отвезти его в Тронхейм. Мы доберёмся туда не раньше полуночи, но он избежит обычных рейсов и толпы людей.
По плану дальше он отправится в Лахти через Хельсинки после обеда в четверг. Он примет участие в спринте на турнире Helsinki Ski Weeks на олимпийском стадионе в столице Финляндии. Потом его на машине отвезут в Лахти на Кубок мира. Организаторы Helsinki Ski Weeks заберут Йоханнеса в четверг в аэропорту Тронхейма на частном самолёте. Это делается в качестве меры предосторожности, чтобы не заразиться.
Йоханнес хочет хорошо завершить кубковый сезон и поэтому уделит максимум внимания безопасности в последующие недели. Так как сейчас риск заражения намного выше, чем раньше, он хочет очень строго соблюдать все возможные меры предосторожности.
После этого он отправится в Драммен и Хольменколлен. Мы планируем добираться туда на машине из Тронхейма. Позже тоже на автомобиле проследуем в Фалун», – приводит слова Клебо-старшего VG.
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