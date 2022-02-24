Расписание трансляций этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти

С 26 по 27 декабря в Лахти (Финляндия) пройдёт этап Кубка мира по лыжным гонкам. «Чемпионат» представляет расписание трансляций.
Лыжные гонки. Кубок мира. Лахти, Финляндия. Расписание трансляций
26 февраля
13:15 мск — спринт, свободный стиль, квалификация, женщины («Матч ТВ»).
13:55 — спринт, свободный стиль, квалификация, мужчины («Матч ТВ»).
15:30 — спринт, свободный стиль, мужчины и женщины («Матч ТВ», Eurosport 1).
27 февраля
13:30 — индивидуальная гонка, раздельный старт, женщины, 10 км, классический стиль («Матч ТВ», Eurosport 2).
15:30 — индивидуальная гонка, раздельный старт, мужчины, 15 км, классический стиль («Матч ТВ», Eurosport 1).
В общем зачёте Кубка мира у мужчин лидирует норвежец Йоханнес Клебо. Второе место занимает россиянин Александр Большунов. У женщин лидирует россиянка Наталья Непряева.
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