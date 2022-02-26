Лыжные гонки, Кубок мира, Лахти, спринт: когда начало, по какому каналу смотреть
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Сегодня, 26 февраля, на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти (Финляндия) пройдут спринты свободным стилем у женщин и мужчин. Начало квалификации запланировано на 13:15 мск. Её в прямом эфире покажет «Матч ТВ».
Финальные забеги стартуют в 15:30. Их покажут «Матч ТВ» и Eurosport 1.
В общем зачёте мужского Кубка мира лидирует норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо. Второе место занимает россиянин Александр Большунов, третьим идёт ещё один представитель Норвегии Эрик Вальнес.
У женщин лидирует россиянка Наталья Непряева. На второй позиции располагается шведка Эбба Андерссон, на третьей — американка Джессика Диггинс.
Завтра, 27 февраля, на этапе Кубка мира в Лахти пройдут гонки классическим стилем с раздельным стартом.
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