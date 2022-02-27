Лыжные гонки, Кубок мира, Лахти, разделка, женщины: когда начало, где смотреть прямой эфир
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Сегодня, 27 февраля, на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия) состоится женская индивидуальная лыжная гонка на 10 км классическим стилем с раздельным стартом. Начало запланировано на 13:30 мск.
В прямом эфире соревнования покажут телеканалы «Матч ТВ» и Eurosport 2.
В общем зачёте мужского Кубка мира лидирует норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо. Второе место занимает россиянин Александр Большунов, третьим идёт ещё один представитель Норвегии Эрик Вальнес.
У женщин лидирует россиянка Наталья Непряева. На второй позиции располагается шведка Эбба Андерссон, на третьей — американка Джессика Диггинс. На Олимпиаде в Пекине сборная России в лыжных гонках завоевала 4 золотые, 4 серебряные и 3 бронзовые награды.
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