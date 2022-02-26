Общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам, мужчины: Клебо увеличил отрыв от Большунова

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо увеличил отрыв от россиянина Александра Большунова в общем зачёте Кубка мира после конькового спринта на этапе соревнований в Лахти. Клебо выиграл гонку, Большунов не сумел выйти в полуфинал.

Единственный российский финалист Глеб Ретивых поднялся на 25-е место.

Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины

1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) – 1295.

2. Александр Большунов (Россия) – 833.

3. Эрик Вальнес (Норвегия) — 535.

4. Ийво Нисканен (Финляндия) – 485.

5. Пол Голберг (Норвегия) — 474.

6. Иван Якимушкин (Россия) — 437.

7. Денис Спицов (Россия) — 398.

8. Ришар Жуве (Франция) – 385.

9. Федерико Пеллегрино (Италия) – 341.

10. Алексей Червоткин (Россия) — 337.

14. Александр Терентьев (Россия) – 324…

15. Сергей Устюгов (Россия) — 315.

17. Артём Мальцев (Россия) — 280…

25. Глеб Ретивых (Россия) — 217…

26. Илья Семиков (Россия) — 210.