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Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022, мужчины, общий зачёт

Общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам, мужчины: Клебо увеличил отрыв от Большунова
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Норвежский лыжник Йоханнес Клебо увеличил отрыв от россиянина Александра Большунова в общем зачёте Кубка мира после конькового спринта на этапе соревнований в Лахти. Клебо выиграл гонку, Большунов не сумел выйти в полуфинал.

Единственный российский финалист Глеб Ретивых поднялся на 25-е место.

Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины

1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) – 1295.
2. Александр Большунов (Россия) – 833.
3. Эрик Вальнес (Норвегия) — 535.
4. Ийво Нисканен (Финляндия) – 485.
5. Пол Голберг (Норвегия) — 474.
6. Иван Якимушкин (Россия) — 437.
7. Денис Спицов (Россия) — 398.
8. Ришар Жуве (Франция) – 385.
9. Федерико Пеллегрино (Италия) – 341.
10. Алексей Червоткин (Россия) — 337.
14. Александр Терентьев (Россия) – 324…
15. Сергей Устюгов (Россия) — 315.
17. Артём Мальцев (Россия) — 280…
25. Глеб Ретивых (Россия) — 217…
26. Илья Семиков (Россия) — 210.

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