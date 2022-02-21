Йоханнес Клебо не встретится с матерью из-за заболевания ею коронавирусом

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо, завоевавший на зимней Олимпиаде в Пекине две золотые медали, не сможет встретиться с матерью из-за заболевания ею коронавирусом.

«Сейчас у мамы диагностировали ковид, поэтому я не могу встречаться с родственниками. Мы наверстаем упущенное, когда закончится Кубок мира. Я вообще считаю аэропорт одним из худших мест с точки зрения инфекционного контроля, а мне ещё есть за что бороться в этом сезоне», — сказал Клебо, когда его спросили, почему он садится в машину до Тронхейма, а не летит в Вернес, сообщает VG.

Ранее в понедельник было объявлено, что он и его отец Хокун Клебо составили план поездок на следующие несколько недель, чтобы свести к минимуму риск заражения коронавирусом.