Йоханнес Клебо не встретится с матерью из-за заболевания ею коронавирусом
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Норвежский лыжник Йоханнес Клебо, завоевавший на зимней Олимпиаде в Пекине две золотые медали, не сможет встретиться с матерью из-за заболевания ею коронавирусом.
«Сейчас у мамы диагностировали ковид, поэтому я не могу встречаться с родственниками. Мы наверстаем упущенное, когда закончится Кубок мира. Я вообще считаю аэропорт одним из худших мест с точки зрения инфекционного контроля, а мне ещё есть за что бороться в этом сезоне», — сказал Клебо, когда его спросили, почему он садится в машину до Тронхейма, а не летит в Вернес, сообщает VG.
Ранее в понедельник было объявлено, что он и его отец Хокун Клебо составили план поездок на следующие несколько недель, чтобы свести к минимуму риск заражения коронавирусом.
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