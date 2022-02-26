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Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022, мужчины, зачёт спринтов

Кубок мира по лыжным гонкам, спринтерский зачёт: Клебо сохранил лидерство, Терентьев — 5-й
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Норвежский лыжник Йоханнес Клебо сохранил лидерство в спринтерском зачёте Кубка мира после конькового спринта на этапе соревнований в Лахти. Клебо выиграл гонку.

Лучший из россиян в спринтерском зачёте Александр Терентьев не сумел дойти до полуфинала и опустился на пятое место.

Лыжные гонки. Кубок мира. Спринтерский зачёт. Мужчины

1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) – 562.
2. Ришар Жуве (Франция) — 352.
3. Лука Шанава (Франция) — 325.
4. Ховард Солос Тёугбёль (Норвегия) — 324.
5. Александр Терентьев (Россия) – 292.
6. Эрик Вальнес (Норвегия) – 270.
7. Эвен Нортуг (Норвегия) — 251.
8. Федерико Пеллегрино (Италия) — 235.
9. Глеб Ретивых (Россия) – 212.
10. Пол Голберг (Норвегия) — 146…
12. Александр Большунов (Россия) – 140…
18. Сергей Устюгов (Россия) — 103…
41. Иван Якимушкин (Россия) – 29.

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