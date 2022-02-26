Кубок мира по лыжным гонкам, спринтерский зачёт: Клебо сохранил лидерство, Терентьев — 5-й

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо сохранил лидерство в спринтерском зачёте Кубка мира после конькового спринта на этапе соревнований в Лахти. Клебо выиграл гонку.

Лучший из россиян в спринтерском зачёте Александр Терентьев не сумел дойти до полуфинала и опустился на пятое место.

Лыжные гонки. Кубок мира. Спринтерский зачёт. Мужчины

1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) – 562.

2. Ришар Жуве (Франция) — 352.

3. Лука Шанава (Франция) — 325.

4. Ховард Солос Тёугбёль (Норвегия) — 324.

5. Александр Терентьев (Россия) – 292.

6. Эрик Вальнес (Норвегия) – 270.

7. Эвен Нортуг (Норвегия) — 251.

8. Федерико Пеллегрино (Италия) — 235.

9. Глеб Ретивых (Россия) – 212.

10. Пол Голберг (Норвегия) — 146…

12. Александр Большунов (Россия) – 140…

18. Сергей Устюгов (Россия) — 103…

41. Иван Якимушкин (Россия) – 29.