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Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022, мужчины, зачёт Кубка наций

Зачёт Кубка наций среди мужчин: Норвегия увеличила отрыв от России
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Мужская сборная Норвегии по лыжным гонкам сохранила лидерство в зачёте Кубка наций. В активе норвежцев после конькового спринта на этапе Кубка мира в Лахти 3606 очков. Второе место по-прежнему занимает сборная России, набравшая 2772 очка. У идущих на третьей позиции французских лыжников в два раза меньше баллов – 1311.

Лыжные гонки. Кубок мира. Кубок наций. Мужчины

1. Норвегия — 3606.
2. Россия — 2772.
3. Франция — 1311.
4. Финляндия — 946.
5. Италия — 794.
6. Швеция — 744.
7. Швейцария — 679.
8. Германия — 640.
9. США — 420.
10. Чехия — 368.

Напомним, коньковый спринт в Лахти выиграл лидер общего зачёта Кубка мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо. Серебряную медаль завоевал француз Лука Шанава. Тройку призёров замкнул норвежец Синдре Бьёрнестад Скар.

Единственный россиянин Глеб Ретивых в финале стал пятым, Александр Большунов и Александр Терентьев завершили борьбу в четвертьфинале.

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