Зачёт Кубка наций среди мужчин: Норвегия увеличила отрыв от России

Мужская сборная Норвегии по лыжным гонкам сохранила лидерство в зачёте Кубка наций. В активе норвежцев после конькового спринта на этапе Кубка мира в Лахти 3606 очков. Второе место по-прежнему занимает сборная России, набравшая 2772 очка. У идущих на третьей позиции французских лыжников в два раза меньше баллов – 1311.

Лыжные гонки. Кубок мира. Кубок наций. Мужчины

1. Норвегия — 3606.

2. Россия — 2772.

3. Франция — 1311.

4. Финляндия — 946.

5. Италия — 794.

6. Швеция — 744.

7. Швейцария — 679.

8. Германия — 640.

9. США — 420.

10. Чехия — 368.

Напомним, коньковый спринт в Лахти выиграл лидер общего зачёта Кубка мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо. Серебряную медаль завоевал француз Лука Шанава. Тройку призёров замкнул норвежец Синдре Бьёрнестад Скар.

Единственный россиянин Глеб Ретивых в финале стал пятым, Александр Большунов и Александр Терентьев завершили борьбу в четвертьфинале.