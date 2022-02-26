Зачёт лыжного Кубка наций среди женщин: Швеция сохранила лидерство, Россия — третья

Женская сборная Швеции по лыжным гонкам сохранила лидерство в зачёте Кубка наций. В активе шведских спортсменок после конькового спринта на этапе соревнований в Лахти 2883 очка. Второе место занимают норвежские лыжницы (2270). На третьей позиции представительницы сборной России (1850).
Лыжные гонки. Кубок мира. Кубок наций. Женщины
1. Швеция — 2883.
2. Норвегия — 2270.
3. Россия — 1850.
4. США — 1638.
5. Финляндия — 1600.
6. Германия — 1071.
7. Словения — 711.
8. Швейцария — 567.
9. Италия — 435.
10. Франция — 409.
Победу в коньковом спринте в Лахти одержала шведка Йонна Сундлинг, призёрами стали её соотечественницы Эмма Рибом и Майя Дальквист. Единственная россиянка в финале Наталья Непряева заняла шестое место, уступив Сундлинг 4,69 секунды.
- 26 февраля 2022
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