Зачёт лыжного Кубка наций среди женщин: Швеция сохранила лидерство, Россия — третья

Женская сборная Швеции по лыжным гонкам сохранила лидерство в зачёте Кубка наций. В активе шведских спортсменок после конькового спринта на этапе соревнований в Лахти 2883 очка. Второе место занимают норвежские лыжницы (2270). На третьей позиции представительницы сборной России (1850).



Лыжные гонки. Кубок мира. Кубок наций. Женщины

1. Швеция — 2883.

2. Норвегия — 2270.

3. Россия — 1850.

4. США — 1638.

5. Финляндия — 1600.

6. Германия — 1071.

7. Словения — 711.

8. Швейцария — 567.

9. Италия — 435.

10. Франция — 409.

Победу в коньковом спринте в Лахти одержала шведка Йонна Сундлинг, призёрами стали её соотечественницы Эмма Рибом и Майя Дальквист. Единственная россиянка в финале Наталья Непряева заняла шестое место, уступив Сундлинг 4,69 секунды.