Кубок мира по лыжным гонкам, зачёт дистанционных гонок: Непряева вышла на 4-е место

После очередного этапа Кубка мира по лыжным гонкам, который проходил в Лахти (Финляндия), произошли некоторые изменения в общем зачёте среди женщин.
Лыжные гонки. Кубок мира. Зачёт дистанционных гонок. Женщины
1. Терезе Йохауг (Норвегия) – 475.
2. Фрида Карлссон (Швеция) – 458.
3. Эбба Андерссон (Швеция) — 368.
4. Наталья Непряева (Россия) — 365.
5. Хейди Венг (Норвегия) – 340.
6. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 303.
7. Катарина Хенниг (Германия) – 294.
8. Кертту Нисканен (Финляндия) — 285.
9. Джессика Диггинс (США) — 254...
10. Татьяна Сорина (Россия) — 254...
21. Юлия Ступак (Россия) – 95…
28. Анастасия Рыгалина (Россия) — 69…
29. Вероника Степанова (Россия) – 65…
36. Лилия Васильева (Россия) — 49…
46. Екатерина Смирнова (Россия) – 22.
47. Мария Истомина (Россия) — 21…
49. Яна Кирпиченко (Россия) — 15...
60. Анастасия Фалеева (Россия) — 8.
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