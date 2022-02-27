Кубок мира по лыжным гонкам, зачёт дистанционных гонок: Непряева вышла на 4-е место

После очередного этапа Кубка мира по лыжным гонкам, который проходил в Лахти (Финляндия), произошли некоторые изменения в общем зачёте среди женщин.

Лыжные гонки. Кубок мира. Зачёт дистанционных гонок. Женщины

1. Терезе Йохауг (Норвегия) – 475.

2. Фрида Карлссон (Швеция) – 458.

3. Эбба Андерссон (Швеция) — 368.

4. Наталья Непряева (Россия) — 365.

5. Хейди Венг (Норвегия) – 340.

6. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 303.

7. Катарина Хенниг (Германия) – 294.

8. Кертту Нисканен (Финляндия) — 285.

9. Джессика Диггинс (США) — 254...

10. Татьяна Сорина (Россия) — 254...

21. Юлия Ступак (Россия) – 95…

28. Анастасия Рыгалина (Россия) — 69…

29. Вероника Степанова (Россия) – 65…

36. Лилия Васильева (Россия) — 49…

46. Екатерина Смирнова (Россия) – 22.

47. Мария Истомина (Россия) — 21…

49. Яна Кирпиченко (Россия) — 15...

60. Анастасия Фалеева (Россия) — 8.