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В FIS ответили, лишится ли Тюмень финала Кубка мира по лыжным гонкам

В FIS ответили, лишится ли Тюмень финала Кубка мира по лыжным гонкам
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Международная федерация лыжного спорта (FIS) планирует провести финальный этап Кубка мира по лыжным гонкам в Тюмени в соответствии с ранее утверждённым календарём соревнований. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу FIS.

«В настоящее время этапы Кубка мира по лыжным гонкам планируется проводить в соответствии с календарём соревнований. В случае изменения статуса какого-либо мероприятия FIS сделает официальное заявление», — сообщили в пресс-службе.

Финальный этап сезона-2021/2022 Кубка мира по лыжным гонкам должен пройти в Тюмени с 18 по 20 марта. В программе соревнований запланированы мужские и женские спринты, масс-старты и гонки преследования. До этого пройдут этапы в Лахти (Финляндия), Драммене, Осло (оба — Норвегия) и Фалуне (Швеция).

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