Большунов — о новости про побег через забор: журналист не знал, за что зацепиться, и давай

Трёхкратный олимпийский чемпион российский лыжник Александр Большунов прокомментировал информацию о том, что после неудачного выступления в спринте на первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия) он перелез через ограждение, чтобы не общаться с журналистами.
«Писали, что убегал от журналистов и перепрыгнул через забор? Это ещё один персонаж, которому я сказал: «До свидания». Заборчик-то маленький был, я пошёл и не заметил его. Вот он не знал, за что зацепиться, и давай! Я никуда не убегал, а просто ушёл. Я понимаю, что есть гонка на следующий день и есть возможность. Ни к чему тратить эмоции для того, чтобы раздавать интервью. Это те эмоции, которые тебе ещё пригодятся завтра. Поэтому я просто ухожу сразу, когда не получается. Мне некоторое время нужно побыть одному, всё проанализировать и дальше настраиваться на гонку. Когда есть желание и возможность, подхожу и всегда общаюсь. Не вижу в этом преград», — рассказал Большунов в подкасте «Голос биатлона».
- 22 февраля 2022
-
18:21
-
17:59
-
17:19
-
15:41
-
15:28
-
15:25
-
14:51
-
14:39
-
14:27
-
14:16
-
14:07
-
14:03
-
13:44
-
13:18
-
11:55
-
10:37
-
10:36
-
09:50
-
09:15
-
08:53
-
07:30
-
03:19
-
03:02
-
01:03
-
00:41
-
00:40
-
00:14
- 21 февраля 2022
-
23:37
-
23:27
-
22:34
-
22:29
-
22:26
-
22:16
-
21:28
-
20:30