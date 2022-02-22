Большунов — о новости про побег через забор: журналист не знал, за что зацепиться, и давай

Трёхкратный олимпийский чемпион российский лыжник Александр Большунов прокомментировал информацию о том, что после неудачного выступления в спринте на первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия) он перелез через ограждение, чтобы не общаться с журналистами.

«Писали, что убегал от журналистов и перепрыгнул через забор? Это ещё один персонаж, которому я сказал: «До свидания». Заборчик-то маленький был, я пошёл и не заметил его. Вот он не знал, за что зацепиться, и давай! Я никуда не убегал, а просто ушёл. Я понимаю, что есть гонка на следующий день и есть возможность. Ни к чему тратить эмоции для того, чтобы раздавать интервью. Это те эмоции, которые тебе ещё пригодятся завтра. Поэтому я просто ухожу сразу, когда не получается. Мне некоторое время нужно побыть одному, всё проанализировать и дальше настраиваться на гонку. Когда есть желание и возможность, подхожу и всегда общаюсь. Не вижу в этом преград», — рассказал Большунов в подкасте «Голос биатлона».