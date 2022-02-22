Сборная Норвегии по лыжным гонкам объявила состав на этап Кубка мира в Лахти

Сборная Норвегии по лыжным гонкам объявила состав на восьмой этап Кубка мира, который пройдёт в Лахти (Финляндия) с 26 по 27 февраля.
Женщины:
Спринт: Хейди Венг, Лотта Уднес Венг, Мартина Энгебретсен, Матильде Мюрвольд, Кристине Ставос Скистад, Ане Аппельквист Стенсет.
Разделка, 10 км: Хедда Остберг Амундсен, Маргрете Бергане, Терезе Йохауг, Анне Кьерсти Кальво, Хейди Венг, Силье Теодорсен, Марте Скаанес.
Мужчины:
Спринт: Пол Голберг, Йоханнес Клебо, Томас Хёлланд Ларсен, Эвен Нортуг, Синдре Бьёрнестад Скар, Эрик Вальнес, Ховард Солос Тёугбёль, Маттис Стенсхаген.
Разделка, 15 км: Пол Голберг, Йоханнес Клебо, Ханс Кристер Холунд, Эмиль Иверсен, Мартин Лёвстрём Нюэнгет, Эрик Вальнес, Дидрик Тёнсет, Маттис Стенсхаген.
Примечательно, в заявку не попал бронзовый призёр усечённого марафона на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай) Симен Хегстад Крюгер.
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