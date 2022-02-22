Лыжник Александр Ившин выиграл масс-старт на ЧМ среди юниоров, у России — первые 4 места

Российские лыжники заняли первые четыре места в коньковом масс-старте на 30 км на чемпионате мира среди юниоров, который стартовал в Линге (Норвегия).

Победу одержал Александр Ившин. Вторым спустя 8,1 секунды финишировал Савелий Коростелёв. Третьим стал Никита Денисов. Четвёртое место занял Никита Родионов.

Россияне шли в группе лидеров с первых метров дистанции, а к отметке 23 км возглавили гонку. Тройка призёров определилась уже за 5 км до финиша, а в отрыв Ившин убежал за 2 км.

Лыжные гонки. Чемпионат мира среди юниоров. U20. Линга, Норвегия

Юноши. Масс-старт, 30 км. Свободный стиль

1. Александр Ившин (Россия) – 1:12.47,9.

2. Савелий Коростелёв (Россия) – отставание 8,1.

3. Никита Денисов (Россия) +12,0.

4. Никита Родионов (Россия) +59,2.

5. Хавьер Маккивер (Канада) +1.14.5.

6. Хенрик Квенос (Норвегия) +1.18,1.