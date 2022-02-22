Стал известен состав сборной Швеции по лыжным гонкам на этап Кубка мира в Лахти

Сборная Швеции по лыжным гонкам объявила состав на восьмой этап Кубка мира, который пройдёт в Лахти (Финляндия) с 26 по 27 февраля.
Женщины: Моа Лундгрен, Эмма Рибом, Фрида Карлссон, Йонна Сундлинг, Моа Ольссон, Эбба Андерссон, Йоханна Хагстрём, Анна Дювик, Майя Дальквист.
Мужчины: Антон Перссон, Маркус Грате, Юхан Хегстрём, Карл Йохан Вестберг, Калле Хальфварссон, Густав Эрикссон, Йонас Эрикссон, Йенс Бурман, Фредрик Андерссон, Вильям Порома.
В программу соревнований вошли спринтерские гонки свободным стилем и индивидуальные гонки классическим стилем на 10 и 15 км у женщин и мужчин соответственно.
Отметим, что на прошедших Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай) звание чемпионки в команде Швеции удалось завоевать лишь Сундлинг. Йонна выиграла личный спринт. А в командном в тандеме с Дальквист завоевала серебро.
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