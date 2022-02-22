Йоханнес Клебо показал медальную коллекцию, собранную в Пекине

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо опубликовал в «Инстаграме» снимок с медалями, завоёванными на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

«Спасибо, Пекин», — подписал фото Клебо.

Публикация доступна в «инстаграме» Йоханнеса Клебо.

В Пекине Клебо завоевал четыре медали: золото в личном и командном спринте, бронзу в разделке и серебро в эстафете. Йоханнес не сумел завершить заключительную гонку — марафон — из-за плохого самочувствия, ему пришлось сойти с дистанции.

Отметим, что Клебо вошёл в состав сборной Норвегии на восьмой этап Кубка мира в Лахти (Финляндия), который пройдёт с 26 по 27 февраля. Йоханнес выступит в коньковом спринте и классической разделке на 15 км.