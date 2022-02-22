Йоханнес Клебо показал медальную коллекцию, собранную в Пекине
Поделиться
Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо опубликовал в «Инстаграме» снимок с медалями, завоёванными на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).
«Спасибо, Пекин», — подписал фото Клебо.
Публикация доступна в «инстаграме» Йоханнеса Клебо.
В Пекине Клебо завоевал четыре медали: золото в личном и командном спринте, бронзу в разделке и серебро в эстафете. Йоханнес не сумел завершить заключительную гонку — марафон — из-за плохого самочувствия, ему пришлось сойти с дистанции.
Отметим, что Клебо вошёл в состав сборной Норвегии на восьмой этап Кубка мира в Лахти (Финляндия), который пройдёт с 26 по 27 февраля. Йоханнес выступит в коньковом спринте и классической разделке на 15 км.
Комментарии
- 22 февраля 2022
-
21:29
-
20:33
-
20:06
-
18:51
-
18:21
-
17:59
-
17:19
-
15:41
-
15:28
-
15:25
-
14:51
-
14:39
-
14:27
-
14:16
-
14:07
-
14:03
-
13:44
-
13:18
-
11:55
-
10:37
-
10:36
-
09:50
-
09:15
-
08:53
-
07:30
-
03:19
-
03:02
-
01:03
-
00:41
-
00:40
-
00:14
- 21 февраля 2022
-
23:37
-
23:27
-
22:34
-
22:29
Партнерский контент