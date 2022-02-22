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Финал Кубка мира могут перенести из Тюмени. FIS предупредила об этом Эстерсунд

Финал Кубка мира могут перенести из Тюмени. FIS предупредила об этом Эстерсунд
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Спортивный директор сборной Швеции Ула Стремберг заявила, что Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) попросила Эстерсунд быть готовым к принятию заключительного этапа Кубка мира по лыжным гонкам вместо Тюмени.

«Эстерсунд попросили подготовиться. Ранее там хорошо относились к проведению лыжных гонок, поэтому, если встанет конкретный вопрос, организаторы обязательно приложат все усилия, чтобы попытаться его решить.

Соревноваться в России с такой геополитической обстановкой — не лучший вариант. Было бы разумно, если бы FIS проанализировала, можно ли перенести этап в другую страну», — приводит слова Стремберг SVT.

Финальный этап сезона-2021/2022 Кубка мира по лыжным гонкам должен пройти в Тюмени с 18 по 20 марта. В программе соревнований запланированы мужские и женские спринты, масс-старты и гонки преследования.

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