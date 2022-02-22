В FIS объяснили, зачем ищут альтернативу Тюмени для проведения финала Кубка мира

Гоночный директор Международной федерации лыжного спорта (FIS) Пьер Миньере объяснил, зачем FIS попросила Эстерсунд быть готовым к проведению финала Кубка мира по лыжным гонкам. Спортивный директор сборной Швеции Ула Стремберг заявила, что FIS рассматривает альтернативу Тюмени в связи с геополитической обстановкой в России.

«Существует много неопределённости, поэтому наша обязанность — подготовить план Б. Но сейчас мы планируем провести все предстоящие соревнования по графику», — приводит слова Миньере SVT.

Финальный этап сезона-2021/2022 Кубка мира по лыжным гонкам должен пройти в Тюмени с 18 по 20 марта. В программе соревнований запланированы мужские и женские спринты, масс-старты и гонки преследования.