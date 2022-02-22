Климов: после серебра ОИ прыжки с трамплина перешагнули рубеж, теперь всё пойдёт резче

Российский спортсмен Евгений Климов, выступающий в прыжках на лыжах с трамплина, подвёл итоги своего выступления на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).
Климов в составе сборной России завоевал историческую серебряную медаль в соревнованиях смешанных команд. В личном турнире Евгений стал пятым на трамплине HS-106 и занял 18-е место на трамплине HS-140, а в составе мужской команды стал седьмым.
«Олимпиада сложилась очень хорошо, на высшем уровне. У нас в России ещё не было таких медалей, я думаю, что прыжки с трамплина перешагнули какой-то рубеж, и теперь всё пойдёт гораздо резче в горку. Мы планомерно готовились, не форсировали, все Кубки мира использовали как тренировки. Последним в квартете быть ответственно, но никакой эйфории не было, до конца держал себя в руках и думал только о прыжке: что мне нужно сделать, чтобы дальше прыгнуть», — приводит слова Климова «Московский комсомолец — Пермь».
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