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«Ставьте на это последние деньги!» Степанова — о шансе выиграть эстафету на молодёжном ЧМ

«Ставьте на это последние деньги!» Степанова — о шансе выиграть эстафету на молодёжном ЧМ
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21-летняя российская лыжница Вероника Степанова ответила шведскому изданию, готова ли повторить эстафетный успех на чемпионате мира среди юниоров и молодёжи до 23 лет, который стартовал в норвежском Линге.

Напомним, на прошедших Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай), будучи финишёром, Степанова в составе сборной России завоевала золотую медаль в эстафете. Вероника стала самой молодой олимпийской чемпионкой в истории лыжных гонок.

«Я не гадалка, но сделаю всё, что в моих силах, чтобы это случилось снова, вы можете поставить на это свои последние деньги!

В конечном счёте, конечно, я хочу завоевать медали в большей части чемпионата мира, но мне 21, и я должна быть реалисткой», — приводит слова Степановой SVT.

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