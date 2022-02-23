«Я дома». Сергей Устюгов опубликовал милое семейное фото

Олимпийский чемпион в эстафете, двукратный чемпион мира, победитель «Тур де Ски» российский лыжник Сергей Устюгов опубликовал в «Инстаграме» семейное фото с наградой, завоёванной на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

«Я дома», — подписал Устюгов снимок, на котором держит на руках дочку Киру. Сергей родом из посёлка Междуреченский (Ханты-Мансийский автономный округ).

Напомним, на Олимпиаде-2022 Устюгов в качестве финишёра выступил в эстафете, где команда России завоевала золотые медали. Помимо Сергея, в состав команды вошли Алексей Червоткин, Александр Большунов и Денис Спицов. Устюгову удалось финишировать с флагом в руках.

Помимо эстафеты, Устюгов на Играх-2022 принял участие в коньковом спринте, где не сумел отобраться в финал.