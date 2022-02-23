Александр Легков провёл тренировку с Червоткиным, Терентьевым и Халили

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков опубликовал фото с лыжниками Алексеем Червоткиным и Александром Терентьевым и биатлонистом Каримом Халили. Они провели совместную тренировку.

«Это то, что нас объединяет. Наши победы, наша дружба, наши Олимпиады и места, где мы встречаемся, чтобы вспомнить, как это было! Вместе с героями пекинской Олимпиады провели первую после Китая тренировку в Пересвете. Всех с 23 февраля! А у меня двойной праздник — ровно 8 лет назад я выиграл своё олимпийское золото в Сочи», — написал Легков.

Пост доступен в «инстаграме» Александра Легкова.

На Олимпиаде в Пекине Червоткин завоевал золото в эстафете, Терентьев — две бронзы (спринт, командный спринт), Халили — бронзу в эстафете.