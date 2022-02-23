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Российские лыжники выиграли эстафету на чемпионате мира среди юниоров

Российские лыжники выиграли эстафету на чемпионате мира среди юниоров
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Мужская сборная России уверенно выиграла эстафету 4х5 км на чемпионате мира среди юниоров, который проходит в Лигне (Норвегия).

На первых этапах россияне шли в группе лидеров, но эстафету на заключительный этап передали уже с отрывом в 7 секунд от сборной США, 12 – от Норвегии. За 2,5 км до финиша преимущество России достигло уже 33 секунд, а США и Норвегия боролись только за серебро.

В составе сборной России выступали Никита Родионов, Александр Ившин, Никита Денисов и Савелий Коростелёв. Накануне они заняли первые четыре места в коньковом масс-старте на 30 км.

Лыжные гонки. Чемпионат мира среди юниоров. U20. Лигна, Норвегия
Юноши. Эстафета, 4х5 км

1. Россия – 49.16,4
2. Норвегия – отставание +21,8
3. США – +22,4.

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