Российские лыжники выиграли эстафету на чемпионате мира среди юниоров
Поделиться
Мужская сборная России уверенно выиграла эстафету 4х5 км на чемпионате мира среди юниоров, который проходит в Лигне (Норвегия).
На первых этапах россияне шли в группе лидеров, но эстафету на заключительный этап передали уже с отрывом в 7 секунд от сборной США, 12 – от Норвегии. За 2,5 км до финиша преимущество России достигло уже 33 секунд, а США и Норвегия боролись только за серебро.
В составе сборной России выступали Никита Родионов, Александр Ившин, Никита Денисов и Савелий Коростелёв. Накануне они заняли первые четыре места в коньковом масс-старте на 30 км.
Лыжные гонки. Чемпионат мира среди юниоров. U20. Лигна, Норвегия
Юноши. Эстафета, 4х5 км
1. Россия – 49.16,4
2. Норвегия – отставание +21,8
3. США – +22,4.
Комментарии
- 23 февраля 2022
-
18:58
-
18:52
-
18:24
-
17:50
-
16:26
-
15:52
-
15:37
-
15:25
-
15:20
-
14:00
-
13:55
-
13:21
-
12:56
-
12:30
-
12:18
-
12:11
-
12:04
-
11:37
-
11:11
-
10:49
-
10:01
-
09:00
-
08:52
-
08:48
-
00:56
-
00:09
- 22 февраля 2022
-
23:36
-
23:00
-
22:40
-
22:06
-
21:29
-
20:33
-
20:06
-
18:51
-
18:21
Партнерский контент