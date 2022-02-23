В составе сборной Норвегии по лыжным гонкам на этап КМ в Лахти произошли изменения

Тренерский штаб сборной Норвегии по лыжным гонкам сообщил об изменениях в составе команды на восьмой этап Кубка мира, который пройдёт в Лахти (Финляндия) с 26 по 27 февраля.

Лыжница Анне Кьерсти Кальво до сих пор до конца не оправилась от последствий коронавируса, из-за чего не сможет отправиться в Лахти. Её заменит Лотта Уднес Венг.

Напомним, 24 января, перед вылетом на Олимпийские игры – 2022 в Пекин (Китай) пришло подтверждение того, что тренер спринтерской группы Арильд Монсен заразился коронавирусом. Из-за этого вся команда изолировалась в номерах гостиницы, так как близко контактировала с Монсеном. 26 января стало известно о положительных тестах у Кальво и Хейди Венг. Лыжницы так и не смогли принять участие в Играх. Однако Хейди заявлена и выступит на этапе КМ в Лахти.