Появился снимок фотофиниша эстафеты на ЧМ U20. После его просмотра у России отняли золото

Сайт норвежского телеканала NRK опубликовал снимок фотофиниша женской лыжной эстафеты на чемпионате мира среди юниоров, который проходит в Лигне (Норвегия).

Фото: NRK

Изначально победа была отдана сборной России, лыжницы даже успели порадоваться своему успеху. Но, изучив снимок фотофиниша, судьи пересмотрели результат эстафетной гонки. Причём сначала отрыв Норвегии от России арбитры оценили в 0,2 секунды, а затем сократили до 0,1 секунды. Третье место в гонке заняла сборная Германии, отставшая на 35,4 секунды.



За национальную команду России выступали Евгения Крупицкая, Дарья Непряева, Анна Кожинова и Елизавета Бекишева. Последняя и норвежка Анна Хегген запечатлены на снимке фотофиниша.

Для российских юниорок серебро в эстафете первая медаль чемпионата мира U20.