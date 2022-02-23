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Российские лыжницы заявили, что разочарованы пересмотром результатов эстафеты на ЧМ U20

Российские лыжницы заявили, что разочарованы пересмотром результатов эстафеты на ЧМ U20
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Российские лыжницы заявили, что разочарованы решением судей пересмотреть результаты эстафеты на юниорском чемпионате мира U20, который проходит в Лигне (Норвегия).

Изначально победа была отдана сборной России, лыжницы даже успели порадоваться своему успеху. Но, изучив снимок фотофиниша, судьи отдали победу Норвегии с преимуществом в 0,1 секунды.

«Это была очень тяжёлая эстафета. Мы думали, что выиграли золотую медаль, поэтому расстроены из-за того, что результат пересмотрели, и нам сложно наслаждаться серебряной наградой», — приводит слова российских лыжниц NRK.

За национальную команду России выступали Евгения Крупицкая, Дарья Непряева, Анна Кожинова и Елизавета Бекишева. Для российских юниорок это первая медаль на чемпионате мира.

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