Российские лыжницы заявили, что разочарованы пересмотром результатов эстафеты на ЧМ U20
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Российские лыжницы заявили, что разочарованы решением судей пересмотреть результаты эстафеты на юниорском чемпионате мира U20, который проходит в Лигне (Норвегия).
Изначально победа была отдана сборной России, лыжницы даже успели порадоваться своему успеху. Но, изучив снимок фотофиниша, судьи отдали победу Норвегии с преимуществом в 0,1 секунды.
«Это была очень тяжёлая эстафета. Мы думали, что выиграли золотую медаль, поэтому расстроены из-за того, что результат пересмотрели, и нам сложно наслаждаться серебряной наградой», — приводит слова российских лыжниц NRK.
За национальную команду России выступали Евгения Крупицкая, Дарья Непряева, Анна Кожинова и Елизавета Бекишева. Для российских юниорок это первая медаль на чемпионате мира.
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