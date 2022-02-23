«Удивительные ощущения». Финишёр сборной Норвегии — о победе в эстафете ЧМ U20 над Россией

Норвежская лыжница Анна Хегген рассказала о победе в эстафете на чемпионате мира U20, который проходит в Лигне (Норвегия).
Хегген бежала на четвёртом этапе. Сначала победителем объявили российскую команду, финишёром которой была Елизавета Бекишева, однако позже судьи пересмотрели решение в пользу сборной Норвегии.
«Я была слегка разочарована, когда услышала, как диктор сказал, что Россия выиграла. Это было довольно-таки грустно. Но когда стали объявлять окончательные результаты, я уже по его тону почувствовала, что решение принято в нашу пользу. Мы посмотрели друг на друга, собрались всей командой, кричали, было очень весело. Удивительные ощущения.
Тактика на последнем этапе? Она заключалась в том, чтобы догнать россиянку в последнем подъёме и выиграть спринтерский финиш», — приводит слова Хегген NRK.
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