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«Удивительные ощущения». Финишёр сборной Норвегии — о победе в эстафете ЧМ U20 над Россией

«Удивительные ощущения». Финишёр сборной Норвегии — о победе в эстафете ЧМ U20 над Россией
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Норвежская лыжница Анна Хегген рассказала о победе в эстафете на чемпионате мира U20, который проходит в Лигне (Норвегия).

Хегген бежала на четвёртом этапе. Сначала победителем объявили российскую команду, финишёром которой была Елизавета Бекишева, однако позже судьи пересмотрели решение в пользу сборной Норвегии.

«Я была слегка разочарована, когда услышала, как диктор сказал, что Россия выиграла. Это было довольно-таки грустно. Но когда стали объявлять окончательные результаты, я уже по его тону почувствовала, что решение принято в нашу пользу. Мы посмотрели друг на друга, собрались всей командой, кричали, было очень весело. Удивительные ощущения.

Тактика на последнем этапе? Она заключалась в том, чтобы догнать россиянку в последнем подъёме и выиграть спринтерский финиш», — приводит слова Хегген NRK.

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