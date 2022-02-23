Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Норвежская лыжница отреагировала на победу над Россией после пересмотра результатов гонки

Норвежская лыжница отреагировала на победу над Россией после пересмотра результатов гонки
Комментарии

Норвежская лыжница Мария Харц Меллинг рассказала о победе в эстафете на чемпионате мира U20, который проходит в Лигне (Норвегия).

Меллинг бежала на первом этапе. По итогам гонки сначала победителем объявили российскую команду, однако позже судьи пересмотрели решение в пользу сборной Норвегии. По мнению жюри, носок Анны Хегген пересёк финишную черту на 0,1 секунды ранее ботинка Елизаветы Бекишевой.

«Это было здорово. Особенно классно, когда нас сначала объявили на втором месте, а потом, спустя несколько минут, мы узнали, что выиграли золото. После этого во всей норвежской команде было много счастливых лиц», — приводит слова Меллинг NRK.

Для российских юниорок серебро эстафеты — это первая медаль чемпионата мира U20.

Новость по теме
России отдавали победу в эстафете юниорского ЧМ, но изучили фотофиниш и отобрали золото
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022