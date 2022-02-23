Норвежская лыжница отреагировала на победу над Россией после пересмотра результатов гонки

Норвежская лыжница Мария Харц Меллинг рассказала о победе в эстафете на чемпионате мира U20, который проходит в Лигне (Норвегия).

Меллинг бежала на первом этапе. По итогам гонки сначала победителем объявили российскую команду, однако позже судьи пересмотрели решение в пользу сборной Норвегии. По мнению жюри, носок Анны Хегген пересёк финишную черту на 0,1 секунды ранее ботинка Елизаветы Бекишевой.



«Это было здорово. Особенно классно, когда нас сначала объявили на втором месте, а потом, спустя несколько минут, мы узнали, что выиграли золото. После этого во всей норвежской команде было много счастливых лиц», — приводит слова Меллинг NRK.

Для российских юниорок серебро эстафеты — это первая медаль чемпионата мира U20.