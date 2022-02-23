Российские лыжницы показали, как прошла серебряная эстафета на ЧМ U20

Российская лыжница Евгения Крупицкая показала, как проходила эстафетная гонка на юниорском чемпионате мира U20 в Лигне (Норвегия). За национальную команду также выступали Дарья Непряева, Анна Кожинова и Елизавета Бекишева.

«Небольшой life с эстафеты на скорую руку. По фотофинишу нас поставили на 2-е место», — подписала видео Крупицкая.

Видео можно посмотреть на странице Евгении Крупицкой в «Инстаграме». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Изначально победа была отдана сборной России, лыжницы даже успели порадоваться своему успеху. Но, изучив снимок фотофиниша, судьи пересмотрели результат гонки. Причём сначала отрыв Норвегии от России арбитры оценили в 0,2 секунды, а затем сократили до 0,1 секунды.