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Крянин рассказал, что нужно было сделать россиянкам для победы в эстафете на юниорском ЧМ

Крянин рассказал, что нужно было сделать россиянкам для победы в эстафете на юниорском ЧМ
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Вице-президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин прокомментировал результат женской эстафеты на юниорском чемпионате мира U20, который проходит в Лигне (Норвегия).

Сборная России, за которую выступали Евгения Крупицкая, Дарья Непряева, Анна Кожинова и Елизавета Бекишева, завоевала серебряные медали, по фотофинишу уступив команде Норвегии. Изначально победа была отдана россиянкам, но позже судьи пересмотрели своё решение.

«Там есть судьи, чуть-чуть не хватило, но это спорт. Не мы же решаем, там сидят судьи, которые разбирают фотофиниш. Да, сложное решение, но всё может быть. Нашим девчонкам не повезло, надо было раньше отрываться», — сказал Крянин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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