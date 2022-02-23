Эстерсунд отказался от проведения финала КМ по лыжам. Его рассматривали вместо Тюмени

Андерс Сундин, председатель правления клуба лыжников Эстерсунда (Швеция), заявил, что город не примет финал Кубка мира по лыжным гонкам вместо Тюмени.

Отметим, что ранее спортивный директор сборной Швеции Ула Стремберг заявила, что Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) рассматривает альтернативу Тюмени в связи с геополитической обстановкой в России.

«Мы ничего об этом не слышали, поэтому финал Кубка мира в Эстерсунде не пройдёт. Мы получили запрос от FIS во время Олимпиады, они дали нам подумать до 21 февраля. Но больше мы ничего не слышали, так что это не актуально», — приводит слова Сундина Abc Nyheter.

Финальный этап сезона-2021/2022 Кубка мира по лыжным гонкам должен пройти в Тюмени с 18 по 20 марта. В программе соревнований запланированы мужские и женские спринты, масс-старты и гонки преследования.