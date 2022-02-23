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Крянин — о золоте в эстафете: российские юниоры — будущая смена Большунову

Крянин — о золоте в эстафете: российские юниоры — будущая смена Большунову
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Вице-президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин прокомментировал победу мужской сборной России в эстафете на юниорском чемпионате мира U20, который проходит в Лигне (Норвегия).

В составе сборной России выступали Никита Родионов, Александр Ившин, Никита Денисов и Савелий Коростелёв. Накануне они заняли первые четыре места в коньковом масс-старте на 30 км.

«Парни — красавцы! Будущая смена Большунову, Спицову и Червоткину. В этом и заключается преемственность поколений. Главное, что она организована, у нас есть ребята и девчата, которые могут заменить лидеров. Кравченко и Гельманов находят этих ребятишек и поднимают. Плюс это работа тренеров, родителей, которые создают эти условия», — сказал Крянин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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