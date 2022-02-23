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Дарья Непряева рассказала о первой медали, Наталья Непряева отреагировала

Дарья Непряева рассказала о первой медали, Наталья Непряева отреагировала
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Российская лыжница Дарья Непряева рассказала о первой медали, завоёванной на международном уровне. Её старшая сестра, олимпийская чемпионка Наталья Непряева, в комментариях поставила несколько смайликов в виде сердечек и пламени.

Дарья Непряева стала серебряным призёром чемпионата мира U20 в эстафете в составе сборной России. Напомним, сначала российской команде отдали победу, но затем пересмотрели результаты гонки, по фотофинишу решив, что Норвегия опередила Россию на 0,1 секунды.

«Сегодня каждая из нас сделала всё, что возможно, и отработала на все сто. Смешанные чувства, но всё-таки это моя первая международная медаль, я рада.

Спасибо команде: девчонки, мы и вправду «Дрим-тим». Спасибо тренерам и всем, кто помогал в нашем нелёгком деле! Всех люблю, всем спасибо», — написала Непряева на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Дарьи Непряевой в «Инстаграме».

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