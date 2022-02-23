Финский лыжник: проводить соревнования в России неправильно. Здесь замешана политика

Мартти Юлхя, бывший финский лыжник, ныне представляющий интересы спортсменов в правлении Международной федерации лыжных гонок (FIS), выступил против проведения финала Кубка мира в Тюмени.
«Я поинтересовался: «Какова их реакция на то, что финал Кубка мира будет проводиться на фоне политической ситуации в России». Спортсмены согласились, что в этой ситуации проводить соревнования в России неправильно. Однако выбор невелик, есть множество стран, которые не отвечают на открывшуюся возможность. Но давайте просто согласимся, что я не одинок в своём мнении.
Решение должно быть принято как можно быстрее. Потому что команды уже готовятся. Чем больше вы будете медлить, тем труднее будет потом.
В любом случае мнение спортсмена должно иметь значение и влияние. Они являются образцами для подражания. С другой стороны, я также не осуждаю тех, кто сосредоточен исключительно на спорте.
Что имеет значение, так это имидж, который мы формируем как организаторы. Говорят, что спорт и политику нельзя смешивать, но, когда соревнования проводятся в месте X, от этого никуда не деться. Здесь всегда замешана политика. Я не вижу, чтобы сегодня спортивные организации не могли адаптироваться к сложившейся ситуации. Давайте поговорим о более серьёзных вещах, чем просто спорт. Спортивные организации не могут игнорировать такие серьёзные проблемы и действовать иначе, чем остальной мир. Санкции могли бы облегчить принятие решений, если бы они, к примеру, соответствовали решениям ЕC», — приводит слова Юлхя Iltalehti.
- 23 февраля 2022
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