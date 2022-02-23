Криста Пярмякоски ответила, стоит ли проводить финал Кубка мира в Тюмени

Неоднократный призёр Олимпийских игр финская лыжница Криста Пярмякоски высказалась о возможности переноса финала Кубка мира из Тюмени.
Ранее спортивный директор сборной Швеции Ула Стремберг заявила, что Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) рассматривает альтернативу Тюмени в связи с геополитической обстановкой в России.
«Это хороший вопрос, который уже обсуждается внутри финской команды. Моя личная позиция заключается в том, что, если там всё же пройдут соревнования, мне придётся взвесить все за и против, решая, ехать туда или нет», — приводит слова 31-летней Пярмякоски Ilta-Sanomat.
Финальный этап сезона-2021/2022 Кубка мира по лыжным гонкам должен пройти в Тюмени с 18 по 20 марта. В программе соревнований запланированы мужские и женские спринты, масс-старты и гонки преследования.
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