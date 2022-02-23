Фото: эмоции российских лыжниц после скандальной эстафеты на чемпионате мира среди юниоров

The Daily Skier на своей странице в «Инстаграме» опубликовал фоторепортаж, показывающий эмоции российских лыжниц после эстафеты на юниорском чемпионате мира U20.

Сразу после финиша россиянок объявили победительницами, но спустя 10 минут после просмотра фотофиниша судьи пересмотрели своё решение, отдав победу сборной Норвегии с преимуществом в 0,1 секунды.

За национальную команду России выступали Евгения Крупицкая, Дарья Непряева, Анна Кожинова и Елизавета Бекишева.

«Драма на финише эстафеты: лыжницы сборной России празднуют победу на чемпионате мира U20, а затем по стадиону объявляют, что они проиграли команде Норвегии дюйм на финише», — подписаны фотографии.

Фото можно посмотреть на странице The Daily Skier в «Инстаграме».